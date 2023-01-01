Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ KURA TAKVİMİ 2-13 OCAK 2023 | 5. Etap başlıyor! İl il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:17

TOKİ KURA TAKVİMİ 2-13 OCAK 2023 | 5. Etap başlıyor! İl il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ sosyal konut projesi 250 bin konutun hak sahiplerini belirleme adımına yeni yılda devam ediyor. Bakan Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan kura çekimi il il gerçekleşiyor. TOKİ kura çekilişi takvimi Ocak ayı için belli oldu. Yeni yılın ilk ayı ile birlikte 5. etap kuraları başlayacak. Noter huzurunda gerçekleşen kuralar canlı yayın ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Yeni etap 2 Ocak tarihinde Ankara ile başlıyor. Peki, hangi ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ kura çekilişi takvimi…

TOKİ KURA TAKVİMİ 2-13 OCAK 2023 | 5. Etap başlıyor! İl il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte soruları il il yanıt aramaya devam ediyor. 2023 Ocak ayı için kura tarihleri belli olurken başvuruda bulunanlar 2+1 3+1 isim listesi için araştırmalarını sürdürüyor. TOKİ kura takvimi 5. Etap Ankara çekilişi ile başlayacak. İlçe ilçe gerçekleşecek çekiliş 2-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? İşte, İlk Evim İlk İş Yerim kuraları hakkında merak edilenler…

TOKİ KURA TAKVİMİ 2-13 OCAK 2023 | 5. Etap başlıyor! İl il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ 5. ETAP İLE DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ve Ocak ayı ile beraber sıra Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

İşte, güncel takvim...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KURA TAKVİMİ 2-13 OCAK 2023 | 5. Etap başlıyor! İl il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

2 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2-13 OCAK 2023 | 5. Etap başlıyor! İl il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2 - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 2 - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

TOKİ KURA TAKVİMİ 2-13 OCAK 2023 | 5. Etap başlıyor! İl il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

SON DAKİKA