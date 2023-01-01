TOKİ KURA TAKVİMİ 2-13 OCAK 2023 | 5. Etap başlıyor! İl il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ sosyal konut projesi 250 bin konutun hak sahiplerini belirleme adımına yeni yılda devam ediyor. Bakan Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan kura çekimi il il gerçekleşiyor. TOKİ kura çekilişi takvimi Ocak ayı için belli oldu. Yeni yılın ilk ayı ile birlikte 5. etap kuraları başlayacak. Noter huzurunda gerçekleşen kuralar canlı yayın ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Yeni etap 2 Ocak tarihinde Ankara ile başlıyor. Peki, hangi ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ kura çekilişi takvimi…