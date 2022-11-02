TOKİ BAŞVURULARI UZATILACAK MI?

8 milyon vatandaşın müracaat ettiği 'İlk Evim ve İl İş Yerim' projelerine e-Devlet üzerinden başvurular 28 Ekim tarihinde sona ermişti.

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden alınan başvurular ise 31 Ekim yani dün sona erdi. TOKİ'den veya herhangi bir resmi kurumdan TOKİ başvurularının uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

İş yeri ve arsa başvuruları da 7 Kasım'a kadar devam edecek.