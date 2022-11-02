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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi başladı mı; isim listesi açıklandı mı? 81 ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.11.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 06:31

TOKİ kura çekimi başladı mı; isim listesi açıklandı mı? 81 ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak kabul edilen TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 31 Ekim 2022 itibarıyla sona erdi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler TOKİ kura çekimi tarihleri ile sonuçlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmayı amaçlayan proje hakkında önemli açıklamalar yapılmıştı. 81 ili kapsayan projede 2+1 ve 3+1 evler için TOKİ kura sonuçları isim listesi belli olacak. Peki; TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura çekilişi sonuçları tarihleri ve diğer bilgiler.

TOKİ kura çekimi başladı mı; isim listesi açıklandı mı? 81 ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sonuçları/TOKİ kura tarihleri için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından milyonlarca vatandaş canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi sonrası TOKİ kura sonuçları isim listesini öğrenecek. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamalarda 2023 Mart ayına kadar kuraları tamamlayacağını bildirmişti. Peki; TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi hangi tarihte başlayacak? İşte 81 il için TOKİ kura çekilişi sonuçları ve tarihleri hakkında bilgiler.

TOKİ kura çekimi başladı mı; isim listesi açıklandı mı? 81 ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ BAŞVURULARI UZATILACAK MI?

8 milyon vatandaşın müracaat ettiği 'İlk Evim ve İl İş Yerim' projelerine e-Devlet üzerinden başvurular 28 Ekim tarihinde sona ermişti.

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden alınan başvurular ise 31 Ekim yani dün sona erdi. TOKİ'den veya herhangi bir resmi kurumdan TOKİ başvurularının uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

İş yeri ve arsa başvuruları da 7 Kasım'a kadar devam edecek.

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TOKİ kura çekimi başladı mı; isim listesi açıklandı mı? 81 ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada TOKİ kuralarının 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacağını duyurdu. İlk etapta yapılacak 250 bin sosyal konut kura takvimi bu hafta içerisinde netlik kazanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,yaptığı açıklamada " Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor.

Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız.

Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TOKİ kura çekimi başladı mı; isim listesi açıklandı mı? 81 ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

EN FAZLA GENÇLER BAŞVURDU!

Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada 1.5 aylık başvuru sürecinde 8 milyon vatandaşın TOKİ'ye müracaat ettiğine dikkat çekerek " Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan." dedi.

TOKİ kura çekimi başladı mı; isim listesi açıklandı mı? 81 ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

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