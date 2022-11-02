Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak kabul edilen TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 31 Ekim 2022 itibarıyla sona erdi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler TOKİ kura çekimi tarihleri ile sonuçlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmayı amaçlayan proje hakkında önemli açıklamalar yapılmıştı. 81 ili kapsayan projede 2+1 ve 3+1 evler için TOKİ kura sonuçları isim listesi belli olacak. Peki; TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura çekilişi sonuçları tarihleri ve diğer bilgiler.