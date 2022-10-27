Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 27.10.2022 20:05 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 20:05

TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Cumhuriyet tarihinin en önemli Sosyal Konut Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru işlemleri 31 Ekim'e kadar gerçekleştirilecek olup TOKİ kura çekimi sonuçları için sorgulamalar da başladı. Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru yapılmış olup başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. 31 Ekim'den sonraki ilk haftada ise kura çekimleri başlayacak. Peki; TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte dev projeye dair bilgiler.