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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 20:05 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 20:05

TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Cumhuriyet tarihinin en önemli Sosyal Konut Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru işlemleri 31 Ekim'e kadar gerçekleştirilecek olup TOKİ kura çekimi sonuçları için sorgulamalar da başladı. Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru yapılmış olup başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. 31 Ekim'den sonraki ilk haftada ise kura çekimleri başlayacak. Peki; TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte dev projeye dair bilgiler.

TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura sonuçları için heyecan dorukta. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il belirlenen tarihlerde TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül'de başlamış olup 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim tarihinde bitmiş olacak. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları.

TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimi ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı.

TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan Bulut, kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurdu.

TOKİ kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasına göre 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.

TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir." Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONTENJANLARI HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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