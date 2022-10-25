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Giriş Tarihi: 25.10.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 09:36

TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi tarafından TOKİ kura çekimi sonuçları son dakika haberi olarak duyuruluyor. 81 il için gerçekleşen dev sosyal konu projesi için başvurular e devlet üzerinden alınıyor. Ev sahibi olmaya hak kazanan kişiler, noter huzurunda yapılacak "Hak Sahibi Belirleme" kurası ile netlik kazanacak. TOKİ İlk Evim başvuruları 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. İstanbul, İzmir, Ankara kura çekilişi başta olmak üzere 81 ilde sosyal konut başvuru sonucu sorgulama ekranı, vaktinde açılmış olacak. Yapılan resmi açıklamalara göre; 81 ilde ayrı ayrı kuralar noter huzurunda çekilecek ve dijital ortamda yayınlanacak. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimi ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı.

TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan Bulut, kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurdu.

TOKİ kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasına göre 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir." Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONTENJANLARI HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.

TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KONUT BAŞVURUSU YAPAN ARSAYA BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Sosyal konut için başvuru yapan vatandaş, aynı zamanda kendi evini yapması için tahsis edilecek arsaya da başvuru yapabilecek. Böylece dar gelirli vatandaş ev sahibi olabilmek için çifte şans elde etmiş olacak.

Ancak kura sonucu hem sosyal konut hem de arsanın çıkması durumunda vatandaş tek bir hakkını kullanacak.

TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İLK EVİM PROJESİ kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İLK EVİM ARSA projesine de başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İLK EVİM PROJESİ hem de İLK EVİM ARSA projesi Noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İLK EVİM PROJESİ ile İLK EVİM ARSA projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.''

TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

KURA ÇEKİLİŞİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 Mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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