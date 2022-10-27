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Giriş Tarihi: 27.10.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 07:46

TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 2022- 2023 TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Toplu Konut İdaresi'nden ev veya arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ kura çekimi için geri sayıma geçti. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. 2023'ün ilk çeyreğine kadar 250 bin konutluk sosyal konut projesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ev sahipleri noter huzurundaki kurayla belirleneceği biliniyor. TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte yanıtı

TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 2022- 2023 TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Dev sosyal konut projesi TOKİ kura sonuçları milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle e devlet üzerinden başvurusunu tamamlayanlar 2022 2023 TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak soruna yanıt arıyor. 81 il genelinde 250 bin konutun yapılacağı açıklanmış ve düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan sosyal konut projesinin tüm detayları duyurulmuştu. İşte TOKİ kura çekimi sonuçları ve tüm detaylar…

TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 2022- 2023 TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 2022- 2023 TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimi ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı.

TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan Bulut, kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurdu.

TOKİ kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasına göre 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.

TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 2022- 2023 TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir." Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONTENJANLARI HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 2022- 2023 TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.

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