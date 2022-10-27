TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 2022- 2023 TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Toplu Konut İdaresi'nden ev veya arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ kura çekimi için geri sayıma geçti. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. 2023'ün ilk çeyreğine kadar 250 bin konutluk sosyal konut projesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ev sahipleri noter huzurundaki kurayla belirleneceği biliniyor. TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte yanıtı