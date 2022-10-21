TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 sorgulama e devlet ekranı! 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı yayınlanacak mı?

TOKİ kura tarihi Başkan Ömer Bulut tarafından açıklandı. İlk Evim İlk İş Yerim başvuruları devam ederken, başvurusunu bitiren adaylar bir süredir kura çekilişi için sorgulamalarını sürdürüyor. Sosyal konut hak sahiplerinin belirleneceği süreç için TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, nasıl yapılacak soruları yanıt arıyor. Kuraların başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Buna göre 81 ilde kademeli gerçekleştirilecek törenler hakkında detaylı bilgi dijital ortamda sunulacak. Peki, 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, e devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı!