TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 sorgulama e devlet ekranı! 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı yayınlanacak mı?

TOKİ sosyal konut kura tarihi açıklandı! Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, yaptığı açıklamada başvuruda bulunan adayları çok bekletmeyeceklerini aktardı. Vatandaşlar TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı yayınlanacak mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İlk Evim başvuruları son günlerinde ilgi görmeye devam ediyor. Tarihleri kaçırmak istemeyenler, kura çekilişi öncesinde başvurularını tamamlayacak. İstanbul, İzmir, Ankara kuraları başta olmak üzere tüm illerde araştırmalar başladı. Peki, 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ kura sonuçları 3+1, 2+1 isim listesi e devlet sorgulama ekranı…