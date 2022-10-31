TOKİ KURA TARİHLERİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Sosyal konut başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

TOKİ kura çekimi tarihi için vatandaşların çok beklemeyecekleri belli oldu. Ömer Bulut tarihi verdi. 81 ilde sıra sıra gerçekleştirilecek kura çekilişi öncesinde isimlerini canlı yayın ile öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, canlı yayınlanacak mı soruları yanıt arıyor. Konut, iş yeri, arsa başvurularının tamamlanması için geri sayım başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde araştırılıyor. Peki, 2+1 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, nasıl yapılacak, hangi tarihte? İşte, yanıtlar…