TOKİ KURA TARİHLERİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Sosyal konut başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

Sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim başvuruları bugün itibarıyla son buluyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar kura çekilişi için sorgulamalara başladı. TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak, hangi tarihte, canlı yayınlanacak mı soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından TOKİ kura tarihleri hakkında açıklama gelmişti. İlk Evim arsa ve İlk İş Yerim başvuruları devam ederken sosyal konut için TOKİ başvuru sonucu sorgulama zamanı! 81 il için sonuç tarihi araştırılıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi 2022 nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak? İşte, e devlet sorgulama ekranı!