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Haberler Yaşam TOKİ KURA TARİHLERİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Sosyal konut başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı
Giriş Tarihi: 31.10.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 18:54

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Sosyal konut başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

Sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim başvuruları bugün itibarıyla son buluyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar kura çekilişi için sorgulamalara başladı. TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak, hangi tarihte, canlı yayınlanacak mı soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından TOKİ kura tarihleri hakkında açıklama gelmişti. İlk Evim arsa ve İlk İş Yerim başvuruları devam ederken sosyal konut için TOKİ başvuru sonucu sorgulama zamanı! 81 il için sonuç tarihi araştırılıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi 2022 nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak? İşte, e devlet sorgulama ekranı!

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Sosyal konut başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

TOKİ kura çekimi tarihi için vatandaşların çok beklemeyecekleri belli oldu. Ömer Bulut tarihi verdi. 81 ilde sıra sıra gerçekleştirilecek kura çekilişi öncesinde isimlerini canlı yayın ile öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, canlı yayınlanacak mı soruları yanıt arıyor. Konut, iş yeri, arsa başvurularının tamamlanması için geri sayım başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde araştırılıyor. Peki, 2+1 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, nasıl yapılacak, hangi tarihte? İşte, yanıtlar…

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Sosyal konut başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ KURA TARİHLERİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Sosyal konut başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Sosyal konut başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Sosyal konut başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

KURA ÇEKİLİŞİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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