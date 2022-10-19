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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman 2022? TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sorgulama e devlet ekranı!
Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 09:24

TOKİ kura çekimi ne zaman 2022? TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sorgulama e devlet ekranı!

TOKİ sosyal konut projesi İlk Evim başvurularında son günlere girildi. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurduğu proje başvurularında son adım gerçekleşiyor. TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Toplu Konu İdaresi Başkanı Ömer Bulut kura çekilişi tarihini verdi. 81 ilde kademeli olarak gerçekleşecek kuralar hak sahiplerini belirleyecek. Peki, 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı? İşte, TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 başvuru sorgulama e devlet ekranı!

TOKİ kura çekimi ne zaman 2022? TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sorgulama e devlet ekranı!

TOKİ evleri sahiplerini buluyor. Anahtar tesliminden önceki son adım olacak kura çekilişi için geri sayım başladı. Başkan Ömer Bulut, vatandaşları bu konuda bekletmeyeceklerini aktarırken TOKİ kura çekimi ne zaman 2022 sorusuna da yanıt verdi. Kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde sorgulanıyor. TOKİ kura sonuçları öncesinde son başvuru günleri yaşanıyor. Peki, 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtlar…

TOKİ kura çekimi ne zaman 2022? TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sorgulama e devlet ekranı!

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ kura çekimi ne zaman 2022? TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sorgulama e devlet ekranı!

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ kura çekimi ne zaman 2022? TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sorgulama e devlet ekranı!

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura çekimi ne zaman 2022? TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sorgulama e devlet ekranı!

KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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