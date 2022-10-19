TOKİ kura çekimi ne zaman 2022? TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 sorgulama e devlet ekranı!

TOKİ sosyal konut projesi İlk Evim başvurularında son günlere girildi. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurduğu proje başvurularında son adım gerçekleşiyor. TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Toplu Konu İdaresi Başkanı Ömer Bulut kura çekilişi tarihini verdi. 81 ilde kademeli olarak gerçekleşecek kuralar hak sahiplerini belirleyecek. Peki, 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı? İşte, TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 başvuru sorgulama e devlet ekranı!