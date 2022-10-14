TOKİ kura çekimi ne zaman? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları belli oldu mu?

KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."
Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.
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SON DAKİKA: TOKİ KURA TARİHİ BELLİ OLDU!
A Para ekranlarında konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut şunları aktardı:
Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.
Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.
31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.
Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.
Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim 2022 tarihinde son bulacak.