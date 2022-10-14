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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 22:56 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 22:56

TOKİ kura çekimi ne zaman? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi tarafından TOKİ kura çekimi canlı yayın ile yapılacak. Yurt genelinde gerçekleşecek 250 bin konutluk projede merakla beklenen en önemli konu TOKİ kura çekimi tarihi tarihi oldu. Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek kura çekilişi dijital ortamda adaylar ile buluşacak. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi ne zaman? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları belli oldu mu?

Sosyal konut projesinden yararlanmak isteyenler TOKİ kura başvurularını tamamlıyor. TOKİ sosyal konut projesi kura adımına da yaklaşıyor. Bir süredir yanıt arayan TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu yanıt buldu. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarihi açıkladı. Başvurular devam ederken son başvuru gününün yanı sıra TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da gündemde. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi ne zaman? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları belli oldu mu?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

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TOKİ kura çekimi ne zaman? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları belli oldu mu?

KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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SON DAKİKA: TOKİ KURA TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut şunları aktardı:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim 2022 tarihinde son bulacak.

TOKİ kura çekimi ne zaman? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları belli oldu mu?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

TOKİ SOSYAL KONUT KONTENJANLARI

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.

TOKİ kura çekimi ne zaman? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları belli oldu mu?
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