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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı 2022
Giriş Tarihi: 25.09.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 08:57

TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı 2022

Cumhuriyet tarihinin en çok talep alan sosyal konut projesi TOKİ kura çekimi milyonların gündeminde yer alıyor. 81 ili kapsayan proje bazında 2+1 konutların fiyatı 608 bin TL, 3+1 konut fiyatları ise 850 bin TL olacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek. Canlı yayın sonrası kura sonuçları açıklanacak ve isim isim liste belli olacak. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı 2022 2023

TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı 2022

TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna milyonlar yanıt aramaya devam ediyor. Toplamda 3.5 milyona yaklaşan başvuru sayısı katlanarak artıyor. ''İlk Evim İlk İş Yerim'' adlı proje için başvurular, 31 Ekim'de sona erecek. Şimdiye kadar başvuruda bulunanlar ise 2022 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. İşte İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ve sonuçları ile ilgili bilgiler...

TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı 2022

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Uygun ödeme koşulları ile ev sahib olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ sosyal konut kura çekimi için geri sayıma geçti.

TOKİ kura çekimi ile birlikte TOKİ başvuru sonuçları açıklanmış olacak ve hak sahipleri belli olacak. İşte merakla beklenen TOKİ kura çekimi tarihi...

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ başvuruları 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. TOKİ sonuçları ise başvurularının tamamlanmasından sonra kura çekimi tarihi yapılacak. Kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura tarihi açıklandığı zaman habere eklenecek.

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TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı 2022

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.

E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı 2022

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı 2022

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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