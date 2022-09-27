Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut kura sonuçları ve başvuru sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.09.2022 07:29 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 07:29

TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut kura sonuçları ve başvuru sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en köklü sosyal konut projesi TOKİ kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde canlı ve noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. TOKİ hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir. Başvurunun son günü ise e devlet'te 28 Ekim olarak belirlendi. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ve başvuru sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar…

TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut kura sonuçları ve başvuru sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ kura sonuçları ile başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayışı sürüyor. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan sosyal konut projesinde 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve isim listesi açıklanıyor. Projeye katılanlar ve isim listesinde adının olup olmadığını merak edenler TOKİ sosyal konut kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında araştırmalarını arttırdı. İşte 2022 2023 TOKİ kura çekimi detayları

TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut kura sonuçları ve başvuru sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut kura sonuçları ve başvuru sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır

TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut kura sonuçları ve başvuru sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut kura sonuçları ve başvuru sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

SON DAKİKA