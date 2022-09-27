TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut kura sonuçları ve başvuru sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en köklü sosyal konut projesi TOKİ kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde canlı ve noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. TOKİ hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir. Başvurunun son günü ise e devlet'te 28 Ekim olarak belirlendi. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 2023 TOKİ sosyal konut kura sonuçları ve başvuru sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar…