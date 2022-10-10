TOKİ sosyal konut projesi 2022 başvuru süreci devam ediyor. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl yapılacak, ne zaman belli olacak sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan bugün başlayan iş yeri ve arsa başvuruları da İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında ikinci adım olacak. Başvurulara gösterilen ilgi ilk günden beri yoğun olarak devam ediyor. Peki, 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura çekilişi tarihleri ve TOKİ başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı!