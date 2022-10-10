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Giriş Tarihi: 10.10.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 14:06

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak?

TOKİ sosyal konut projesi 2022 başvuru süreci devam ediyor. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl yapılacak, ne zaman belli olacak sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan bugün başlayan iş yeri ve arsa başvuruları da İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında ikinci adım olacak. Başvurulara gösterilen ilgi ilk günden beri yoğun olarak devam ediyor. Peki, 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura çekilişi tarihleri ve TOKİ başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı!

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Ekim ayı sonunda başvuruları bitecek TOKİ sosyal konut projesi (İlk Evim İlk İş Yerim) başvuru sonuçları kura çekilişi ile belli olacak. Vatandaşlar TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli mi gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 TOKİ kuraları nasıl çekilecek, canlı yayınlanacak mı, hangi tarihte? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri…

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

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TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak?

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak?

DİJİTAL ORTAMDA!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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