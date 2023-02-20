Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlere ertelendi, ertelendi mi? 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:31

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlere ertelendi, ertelendi mi? 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 6 – 12 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması beklenen Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir TOKİ kura çekimi yapılamadı. Bu noktada vatandaşlar "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, İzmir TOKİ kuraları ertelendi mi?" soruları yanıt arıyor. 2+1 3+1 250 bin sosyal konut kuraları yapılan açıklamalar doğrultusunda Mart ayında bitmesi bekleniyordu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar