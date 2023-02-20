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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlere ertelendi, ertelendi mi? 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:31

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlere ertelendi, ertelendi mi? 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 6 – 12 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması beklenen Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir TOKİ kura çekimi yapılamadı. Bu noktada vatandaşlar "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, İzmir TOKİ kuraları ertelendi mi?" soruları yanıt arıyor. 2+1 3+1 250 bin sosyal konut kuraları yapılan açıklamalar doğrultusunda Mart ayında bitmesi bekleniyordu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlere ertelendi, ertelendi mi? 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, hangi tarihler arasında sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 6 – 13 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması beklenen İzmir TOKİ kura sonuçları, yaşanan büyük depremler sonrası ertelendi. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlere ertelendi, ertelendi mi? 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlere ertelendi, ertelendi mi? 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlere ertelendi, ertelendi mi? 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlere ertelendi, ertelendi mi? 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

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