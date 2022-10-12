81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesi ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konut, arsa ve işyeri başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Başvurularını tamamlayanlar ise TOKİ kura çekilişi tarihleri ile ilgili bilgi almak için TOKİ kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, e Devlet ile 2022 İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı...