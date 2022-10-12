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Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 07:51

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesi ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konut, arsa ve işyeri başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Başvurularını tamamlayanlar ise TOKİ kura çekilişi tarihleri ile ilgili bilgi almak için TOKİ kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, e Devlet ile 2022 İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları, 31 Ekim'de sona erecek olup başvuru sonuçları noter huzurunda yapılacak kura çekilişi sonrası açıklanacak. Bu kapsamda başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 2022 TOKİ kuraları ne zaman ve nasıl çekilecek, hangi tarihte? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi tarihleri ile ilgili son durum…

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

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TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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