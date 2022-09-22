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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı mı yapılacak? 2022 TOKİ başvuru sonuçları ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi
Giriş Tarihi: 22.09.2022 01:44 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 01:46

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı mı yapılacak? 2022 TOKİ başvuru sonuçları ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi

TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 81 ilden alınmaya başlanan ucuz konut başvuru işlemleri Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Sıradaki adım illere özel gerçekleştirilecek kura çekilişinde olacak. TOKİ kura çekimi tarihi arama geçmişlerindeki yerini aldı. İlk evim olarak adlandırılan projeye başvuru yapanlar TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekilişi ile ilgili detaylar…

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı mı yapılacak? 2022 TOKİ başvuru sonuçları ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor! İlk evim, ilk iş yerim olarak adlandırılan projede kura çekimi sonrası hak sahipleri belirlenecek ve ödeme planları uygulanmaya başlayacak. TOKİ kura çekimi tarihi için de geri sayım başladı. Başvuru yapanlar TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlayacak sorularına yanıt arıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ başvuru sonuç tarihi ve diğer detaylar…

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı mı yapılacak? 2022 TOKİ başvuru sonuçları ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

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TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı mı yapılacak? 2022 TOKİ başvuru sonuçları ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı mı yapılacak? 2022 TOKİ başvuru sonuçları ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı mı yapılacak? 2022 TOKİ başvuru sonuçları ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

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