Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı mı yapılacak? 2022 TOKİ başvuru sonuçları ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi

Giriş Tarihi: 22.09.2022 01:44 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 01:46

TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 81 ilden alınmaya başlanan ucuz konut başvuru işlemleri Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Sıradaki adım illere özel gerçekleştirilecek kura çekilişinde olacak. TOKİ kura çekimi tarihi arama geçmişlerindeki yerini aldı. İlk evim olarak adlandırılan projeye başvuru yapanlar TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekilişi ile ilgili detaylar…