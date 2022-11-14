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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 07:35

TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ kura tarihleri ile ilgili araştırmalar yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak açıklanan TOKİ sosyal konut kurası il il gerçekleşmeye başladı. İlk olarak 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan çekiliş hafta boyunca devam ederken Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte il il TOKİ kura çekimi tarihleri ve detaylı bilgiler.

TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ kura takvimi haftalık olarak açıklanacak olup Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kura takvimi belirlendi. Açıklama kapsamında; bu bölgeler için 7 Kasım'da başlayan TOKİ kura çekimi hafta boyunca devam ederken vatandaşlar TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; isim listesi nasıl öğrenilir? İşte TOKİ kura çekimi sonuçları 2022 güncel bilgiler.

TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; sorgulama nasıl yapılır?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

Son olarak Van'da kalan ilçelerde ve Şanlıurfa'da kura çekimi gerçekleşti.

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TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; sorgulama nasıl yapılır?

Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

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TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; sorgulama nasıl yapılır?

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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