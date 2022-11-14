Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.11.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 07:35

TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ kura tarihleri ile ilgili araştırmalar yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak açıklanan TOKİ sosyal konut kurası il il gerçekleşmeye başladı. İlk olarak 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan çekiliş hafta boyunca devam ederken Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak; isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte il il TOKİ kura çekimi tarihleri ve detaylı bilgiler.