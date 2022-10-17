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Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 13:35

TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekilişi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir

TOKİ kura çekimi ne zaman sorusu başvuruların alınmasından itibaren gündemdeki yerini koruyordu. Geçtiğimiz günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut TOKİ kura çekilişi tarihi hakkında açıklama yaptı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, nasıl yapılacak, canlı yayınlanacak mı soruları arama geçmişlerinde yerini aldı. Peki, 2022 TOKİ kura sonuçları 2+1 / 3+1 ne zaman açıklanacak? İşte, İlk Evim sosyal konut başvuru sonuçları e devlet sorgulama ve başvuru ekranı!

TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekilişi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir

TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 ev bazında adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Başvuruda bulunan vatandaşlar için TOKİ kura çekiliş tarihi Ömer Bulut tarafından açıklandı. E devlet TOKİ kura sorgulama ile kontrol edilen başvurular alınmaya devam ediyor. Bitişe sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. Bulut, vatandaşların konuyla ilgili beklemeyeceğini aktardı. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, canlı yayınlanacak mı? İşte, detaylar…

TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekilişi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir

SON DAKİKA: TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekilişi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekilişi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ kura çekilişi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir

KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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