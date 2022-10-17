TOKİ kura çekimi ne zaman sorusu başvuruların alınmasından itibaren gündemdeki yerini koruyordu. Geçtiğimiz günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut TOKİ kura çekilişi tarihi hakkında açıklama yaptı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, nasıl yapılacak, canlı yayınlanacak mı soruları arama geçmişlerinde yerini aldı. Peki, 2022 TOKİ kura sonuçları 2+1 / 3+1 ne zaman açıklanacak? İşte, İlk Evim sosyal konut başvuru sonuçları e devlet sorgulama ve başvuru ekranı!