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Giriş Tarihi: 07.10.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 07:36

TOKİ kura çekimi sonuçları son durum: 2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm illeri kapsayan 250 bin sosyal konut projesinde ilk temel, 25 Ekim 2022 tarihinde atılacak. 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunan proje için kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşlar ise TOKİ sonuçları ile belli olacak. Başvuruda bulunan kişiler, TOKİ başvuru sonuçlarına noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrası internet üzerinden erişebilecek. Peki, TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında detaylı bilgiler…

TOKİ kura çekimi sonuçları son durum: 2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları için geri sayım başladı. 81 ilde gerçekleştirilecek ''İlk Evim İlk İş Yerim'' adlı 250 bin sosyal konut projesi için başvurular, e-Devlet ve belirlenen bankalar aracılığı ile alınmaya devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşların gündeminde ise TOKİ kura çekimi tarihi yer alıyor. Ev sahibi olmaya hak kazanan kişiler, noter huzurunda yapılacak "Hak Sahibi Belirleme" kurası ile netlik kazanacak. Peki, TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili son durum…

TOKİ kura çekimi sonuçları son durum: 2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

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TOKİ kura çekimi sonuçları son durum: 2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura çekimi sonuçları son durum: 2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

TOKİ kura çekimi sonuçları son durum: 2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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