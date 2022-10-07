TOKİ kura çekimi sonuçları son durum: 2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm illeri kapsayan 250 bin sosyal konut projesinde ilk temel, 25 Ekim 2022 tarihinde atılacak. 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunan proje için kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşlar ise TOKİ sonuçları ile belli olacak. Başvuruda bulunan kişiler, TOKİ başvuru sonuçlarına noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrası internet üzerinden erişebilecek. Peki, TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında detaylı bilgiler…