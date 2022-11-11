TOKİ kura sonuçları sorgulama kurumun resmi internet sitesi ve e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ kura çekimi bölgelere ve illere göre ayrıldı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişinin ardından isim listesi de belli oluyor. Bu noktada; başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş TOKİ kura çekilişi sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri bilgileri.