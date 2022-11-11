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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 11.11.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 07:23

TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi sorgulama

TOKİ kura sonuçları sorgulama kurumun resmi internet sitesi ve e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ kura çekimi bölgelere ve illere göre ayrıldı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişinin ardından isim listesi de belli oluyor. Bu noktada; başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş TOKİ kura çekilişi sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri bilgileri.

TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ kura çekimi il bazında devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapacak olan projeye milyonlarca başvuru olduğu açıklanmıştı. İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar ise şimdi TOKİ kura sonuçları isim listesini öğrenmek için araştırma yapıyor. Bakan Kurum resmi hesabı üzerinden TOKİ kura çekiminin 7 Kasım 2022 tarihinde başladığını duyurmuştu. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri bilgileri.

TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi sorgulama

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı ve ilk adımda Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.

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TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi sorgulama

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi sorgulama

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi sorgulama

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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