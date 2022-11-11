Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ kura çekimi il bazında devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapacak olan projeye milyonlarca başvuru olduğu açıklanmıştı. İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar ise şimdi TOKİ kura sonuçları isim listesini öğrenmek için araştırma yapıyor. Bakan Kurum resmi hesabı üzerinden TOKİ kura çekiminin 7 Kasım 2022 tarihinde başladığını duyurmuştu. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri bilgileri.