Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 5. ETAP İLLERİ | 2022 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 14:11

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 5. ETAP İLLERİ | 2022 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman?

TOKİ sosyal konut projesi kura takvimi haftalık olarak güncelleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel takvim İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için sorgulanıyor. TOKİ kura çekimi takvimi 13 Ocak 2023 tarihine kadar yayımlandı. Ankara kura tarihi de belli olan iller arasında. Bakan Kurum tarafından Mart ayına kadar süreceği açıklanan kuralar her güne iki il olacak şekilde devam ediyor. Kurası çekilen iller TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. İşte, güncel TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap ile il il kura tarihleri sorgulama ekranı…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 5. ETAP İLLERİ | 2022 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman?

TOKİ kura çekimi takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. 20 Aralık – 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası toplamda 12 ilde 44 bin 303 konut için gerçekleştirilecek. Bu iller arasında Ankara kura çekimi de bulunuyor. TOKİ kura tarihleri İstanbul ve İzmir için sorgulanmaya devam ediyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden yapılır? İşte, İlk Evim İlk İş Yerim 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 5. ETAP İLLERİ | 2022 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 5. ETAP İLLERİ | 2022 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman?

20 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

20 Aralık - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 5. ETAP İLLERİ | 2022 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman?

20 ARALIK - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

12 ilde gerçekleştirilecek 20 Aralık - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 5. ETAP İLLERİ | 2022 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman?

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

SON DAKİKA