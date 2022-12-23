TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 5. ETAP İLLERİ | 2022 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut kura tarihleri ne zaman?

TOKİ sosyal konut projesi kura takvimi haftalık olarak güncelleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel takvim İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için sorgulanıyor. TOKİ kura çekimi takvimi 13 Ocak 2023 tarihine kadar yayımlandı. Ankara kura tarihi de belli olan iller arasında. Bakan Kurum tarafından Mart ayına kadar süreceği açıklanan kuralar her güne iki il olacak şekilde devam ediyor. Kurası çekilen iller TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. İşte, güncel TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap ile il il kura tarihleri sorgulama ekranı…