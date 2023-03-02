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Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023: Tekirdağ, Edirne, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 22:07

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023: Tekirdağ, Edirne, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası TOKİ kura çekimi takvimi 2023 iptal edildi. 2+1 3+1 250 bin konutun hak sahiplerini bulması 7 Kasım 2022'de başlarken, kuralar noter huzurunda ve canlı bir şekilde yapılıyordu. Bu noktada vatandaşlar "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. TOKİ kura takvimi 2023'e göre Şubat ayının başında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kura çekilişleri yapılması bekleniyordu.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023: Tekirdağ, Edirne, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelenirken vatandaşlar, "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?" sorusuna yanıt arıyor. Sosyal Konut kampanyası altında 250 bin daire hak sahiplerinin olacak. İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023: Tekirdağ, Edirne, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023: Tekirdağ, Edirne, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

YENİ KURA TAKVİMİ PAYLAŞILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023: Tekirdağ, Edirne, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023: Tekirdağ, Edirne, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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