Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023: Tekirdağ, Edirne, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 02.03.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 22:07

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023: Tekirdağ, Edirne, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası TOKİ kura çekimi takvimi 2023 iptal edildi. 2+1 3+1 250 bin konutun hak sahiplerini bulması 7 Kasım 2022'de başlarken, kuralar noter huzurunda ve canlı bir şekilde yapılıyordu. Bu noktada vatandaşlar "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. TOKİ kura takvimi 2023'e göre Şubat ayının başında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kura çekilişleri yapılması bekleniyordu.