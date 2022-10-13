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Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 08:10

TOKİ KURA TARİHİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde gerçekleşecek dev sosyal konut projesine başvurular sürerken öte yandan TOKİ kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaş "İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere konut ve arsa sahipleri noter huzurunda gerçeleşecek kuranın sonucunda belirlenecek. Peki, TOKİ kura başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli mi? İşte tüm bu detaylar.

TOKİ KURA TARİHİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi için araştırmalar sürüyor. Düşük bütçeli vatandaşları konut sahibi yapmayı amaçlayan dev projeye ilgi ilk günden bu yana oldukça yoğun. Öte yandan vatandaşlar konut almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenecekleri kura çekimi tarihini merak ediyor. "İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte e-Devlet ile 2022 İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ KURA TARİHİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

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TOKİ KURA TARİHİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ KURA TARİHİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

TOKİ KURA TARİHİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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