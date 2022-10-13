TOKİ KURA TARİHİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde gerçekleşecek dev sosyal konut projesine başvurular sürerken öte yandan TOKİ kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaş "İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere konut ve arsa sahipleri noter huzurunda gerçeleşecek kuranın sonucunda belirlenecek. Peki, TOKİ kura başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli mi? İşte tüm bu detaylar.