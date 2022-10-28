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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihi 2022: TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.10.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 06:43

TOKİ kura çekimi tarihi 2022: TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sonuçları sorgulama ekranı

İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. Başvuruların sona ermesine sayılı günler kalırken TOKİ kura çekilişi tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru sonuçlarını öğrenecekleri tarih için resmi açıklamalara kilitlendi. Bu noktada ''TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aranırken TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan flaş bir tarih açıklaması geldi. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

TOKİ kura çekimi tarihi 2022: TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ sonuçları için heyecan dorukta. Arsa, işyeri, 2+1 veya 3+1 ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Bu kapsamda "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili beklenen açıklama Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'tan geldi. Bulut, kura çekilişinin dijital ortamda gerçekleşeceğini belirterek Kasım ayını işaret etti. Peki, TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak, TOKİ sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 81 il için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi ve konu ile ilgili detaylı bilgiler…

TOKİ kura çekimi tarihi 2022: TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bulut, TOKİ kura tarihi ile ilgili olarak ''Şu ana kadar projeye 7,5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

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TOKİ kura çekimi tarihi 2022: TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sonuçları sorgulama ekranı

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.'' ifadelerini kullandı.

TOKİ kura çekimi tarihi 2022: TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise Türkiye genelinde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi tarihi ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ kura çekimi tarihi 2022: TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sonuçları sorgulama ekranı

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

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