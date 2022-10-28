İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. Başvuruların sona ermesine sayılı günler kalırken TOKİ kura çekilişi tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru sonuçlarını öğrenecekleri tarih için resmi açıklamalara kilitlendi. Bu noktada ''TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aranırken TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan flaş bir tarih açıklaması geldi. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…