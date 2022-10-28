TOKİ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise Türkiye genelinde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi tarihi ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.