Haberler Yaşam TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA 2022: TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları duyurulan TOKİ sosyal konut projesi için başvurular alınmaya devam ediyor. 81 ilde gerçekleştirilecek proje ile dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olması amaçlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan evlerden birini almaya hak kazanan vatandaşlar, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Bu noktada başvurularını tamamlayan vatandaşlar, TOKİ kura çekimi tarihi için geri sayıma geçti. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 TOKİ kura çekimi ve başvuru sonuçları tarihi...