Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA 2022: TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:31

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA 2022: TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları duyurulan TOKİ sosyal konut projesi için başvurular alınmaya devam ediyor. 81 ilde gerçekleştirilecek proje ile dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olması amaçlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan evlerden birini almaya hak kazanan vatandaşlar, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Bu noktada başvurularını tamamlayan vatandaşlar, TOKİ kura çekimi tarihi için geri sayıma geçti. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 TOKİ kura çekimi ve başvuru sonuçları tarihi...

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA 2022: TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut başvuruları tüm hızıyla devam ederken TOKİ kura çekimi tarihi gündemdeki yerini aldı. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, TOKİ başvuru sonuçları için bekleyişe geçmiş durumda. Bilindiği üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illeri kapsayan proje kapsamında 250 bin konut ve arsa sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belli olacak. Hal böyleyken ''TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte 2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi ve başvuru sonuçları tarihi ile ilgili tüm merak edilenler…

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA 2022: TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA 2022: TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA 2022: TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA 2022: TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

SON DAKİKA