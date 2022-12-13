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Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:51

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 4. ETAP 2022: İl il TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi takvimi 18 Aralık 2022 tarihine kadar belli oldu. Bu hafta içerisinde birçok ilçede kura çekimi yapılmaya devam edilecek. Sosyal Konut projesinde 8 milyon başvuru yapılırken, bu başvurular içerisinde 5 milyonu geçerli oldu. İlk Evim kategorisinde ilk kuralar 7 Kasım 2022 tarihinde başladı. Arsa ve iş yeri için kuralar henüz başlamadı. 2+1 3+1 evler 81 ilde inşa edilecek ve TOKİ kura çekilişi ile hak sahipleri bulunacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İl il TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri 2022