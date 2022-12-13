Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 4. ETAP 2022: İl il TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihler arasında?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:51

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 4. ETAP 2022: İl il TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi takvimi 18 Aralık 2022 tarihine kadar belli oldu. Bu hafta içerisinde birçok ilçede kura çekimi yapılmaya devam edilecek. Sosyal Konut projesinde 8 milyon başvuru yapılırken, bu başvurular içerisinde 5 milyonu geçerli oldu. İlk Evim kategorisinde ilk kuralar 7 Kasım 2022 tarihinde başladı. Arsa ve iş yeri için kuralar henüz başlamadı. 2+1 3+1 evler 81 ilde inşa edilecek ve TOKİ kura çekilişi ile hak sahipleri bulunacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İl il TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri 2022

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 4. ETAP 2022: İl il TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi tarihleri yavaş yavaş belli oluyor. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan ilk kuralar, 2+1 ve 3+1 evlerin sahiplerini buluyor. Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte 2022 TOKİ kura tarihleri takvimi

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 4. ETAP 2022: İl il TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihler arasında?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 4. ETAP 2022: İl il TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihler arasında?

Bu kapsamda 11 Aralık 2022 Pazar (bugün) Kayseri'de kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 4. ETAP 2022: İl il TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihler arasında?

11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 11 Aralık 2022 Pazar günü başlıyor ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 4. ETAP 2022: İl il TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihler arasında?

11-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Kayseri, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

SON DAKİKA