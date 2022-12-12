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Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022: İl ilTOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:52

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022: İl ilTOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 Aralık ayı için belli oldu. 18 Aralık 2022 tarihine kadar TOKİ kura çekilişi takvimi belli olmuş durumda. 5 milyondan fazla geçerli başvurunun olduğu Sosyal Konut projesinde İlk Evim kategorisi kuraları çekilirken, arsa ve iş yeri kuraları henüz başlamadı. 81 ilde inşa edilecek 250 bin sosyal konut için 2+1 3+1 isim listesi, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile vatandaşlarla paylaşılacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022: İl ilTOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi takvimi yayımlandı. 18 Aralık 2022 tarihine kadar yapılacak bütün TOKİ kuraları belli oldu. Henüz İzmir, Ankara ve İstanbul gibi en çok başvuru alan illlerin kuraları düzenlenmedi. TOKİ kura sonuçları ile birçok vatandaş Sosyal Konut projesinde ilk defa ev sahibi oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022: İl ilTOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022: İl ilTOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Bu kapsamda 11 Aralık 2022 Pazar (bugün) Kayseri'de kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022: İl ilTOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 11 Aralık 2022 Pazar günü başlıyor ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.

11-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Kayseri, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022: İl ilTOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

7 ilde gerçekleştirilecek 8-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

11 Aralık: Kayseri

12 Aralık: Kayseri ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

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