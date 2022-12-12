TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022: İl ilTOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 Aralık ayı için belli oldu. 18 Aralık 2022 tarihine kadar TOKİ kura çekilişi takvimi belli olmuş durumda. 5 milyondan fazla geçerli başvurunun olduğu Sosyal Konut projesinde İlk Evim kategorisi kuraları çekilirken, arsa ve iş yeri kuraları henüz başlamadı. 81 ilde inşa edilecek 250 bin sosyal konut için 2+1 3+1 isim listesi, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile vatandaşlarla paylaşılacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar…