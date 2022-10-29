TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: Sosyal Konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında detaylar, TOKİ başkanı Ömer Bulut tarafından verildi. Sosyal konut atılımı ile İlk Evim kampanyasına milyonlar başvurduğu için, uzun süre gündem, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, TOKİ kura sonuçları belli oldu mu soruları üzerinden gidecek. İstanbul, İzmir, Ankara kura çekilişi başta olmak üzere 81 ilde sosyal konut başvuru sonucu sorgulama ekranı, vaktinde açılmış olacak. TOKİ kura sonuçları ile milyonlarca insanın yüzü gülecek ve ilk defa ev sahibi olacaklar. Heyecanlı vatandaşlar, TOKİ kura çekilişi nasıl olacak, canlı mı sorusuna da yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? TOİK kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…