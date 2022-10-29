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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: Sosyal Konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 07:14

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: Sosyal Konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında detaylar, TOKİ başkanı Ömer Bulut tarafından verildi. Sosyal konut atılımı ile İlk Evim kampanyasına milyonlar başvurduğu için, uzun süre gündem, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, TOKİ kura sonuçları belli oldu mu soruları üzerinden gidecek. İstanbul, İzmir, Ankara kura çekilişi başta olmak üzere 81 ilde sosyal konut başvuru sonucu sorgulama ekranı, vaktinde açılmış olacak. TOKİ kura sonuçları ile milyonlarca insanın yüzü gülecek ve ilk defa ev sahibi olacaklar. Heyecanlı vatandaşlar, TOKİ kura çekilişi nasıl olacak, canlı mı sorusuna da yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? TOİK kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: Sosyal Konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, ilk defa ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş tarafından soruluyor. Toplamda 7,5 milyon kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi, birçok insana barınacak çatı sağlayacak. Bu sebeple TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 belli oldu mu gibi sorular vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? İşte detaylar…

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: Sosyal Konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bulut, TOKİ kura tarihi ile ilgili olarak ''Şu ana kadar projeye 7,5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

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TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: Sosyal Konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.'' ifadelerini kullandı.

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: Sosyal Konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise Türkiye genelinde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi tarihi ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: Sosyal Konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONA ERECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 yılının mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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