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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura canlı mı yapılacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:42

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura canlı mı yapılacak?

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut projesi İlk Evim'de sona gelindi ve başvurular dün itibariyle sona erdi. Böylece başvuru yapan vatandaşlar TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 için heyecanlı bekleyişe başladı. Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap vermiş oldu. Böylece yavaş yavaş TOKİ kura çekilişi hakkında tüm bilgiler edinilmeye başlanılıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri ne zaman? İşte detaylar…

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura canlı mı yapılacak?

TOKİ kura tarihleri hakkında araştırmalar, İlk Evim başvurularının bitip arsa başvurusunun sonuçlanmasına bir hafta kala gittikçe artmaya başladı. TOKİ kura çekilişi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşların sayısı 5 milyona ulaşmış durumda. Vatandaşlar da "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. TOKİ kura çekilişi canlı yapılması beklenirken, herkese beklemek kaldı. Peki TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ çekimi tarihleri 2022 ve diğer detaylar…

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura canlı mı yapılacak?

TOKİ KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak."

Açıklamaya göre TOKİ kura çekilişi bu hafta başlıyor.

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TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura canlı mı yapılacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamalarda 2023 Mart ayına kadar kuraları tamamlayacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura canlı mı yapılacak?

""Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz."

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura canlı mı yapılacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

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