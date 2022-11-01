Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura canlı mı yapılacak?

Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:42

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut projesi İlk Evim'de sona gelindi ve başvurular dün itibariyle sona erdi. Böylece başvuru yapan vatandaşlar TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 için heyecanlı bekleyişe başladı. Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap vermiş oldu. Böylece yavaş yavaş TOKİ kura çekilişi hakkında tüm bilgiler edinilmeye başlanılıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri ne zaman? İşte detaylar…