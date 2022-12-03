TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 3 - 7 ARALIK 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 7 Aralık 2022 tarihine kadar belli oldu. Doğu illerinde başlayan Sosyal Konut projesi kuraları devam etmekte. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı her kuradan sonra resmi siteden erişime açılmakta. 2+1 ve 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranı Youtube üzerinden takip edilmekte. Ankara, İzmir ve İstanbul; en çok başvuru yapılan iller arasında. İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu da bu sebeple aratılıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri 2022