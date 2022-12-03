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Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 10:40

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 3 - 7 ARALIK 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 7 Aralık 2022 tarihine kadar belli oldu. Doğu illerinde başlayan Sosyal Konut projesi kuraları devam etmekte. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı her kuradan sonra resmi siteden erişime açılmakta. 2+1 ve 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranı Youtube üzerinden takip edilmekte. Ankara, İzmir ve İstanbul; en çok başvuru yapılan iller arasında. İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu da bu sebeple aratılıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri 2022

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 3 - 7 ARALIK 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. 31 Ekim 2022 tarihinde sona eren Sosyal Konut projesi başvuruları sonrası 7 Kasım'da kuralar başladı. TOKİ kura çekimi canlı yayın ile ekranlara gelirken, en çok başvurunun İstanbul'da yapıldığını söylemekte fayda var. 55 bin konut İstanbul'da yapılacak. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 3 - 7 ARALIK 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 3 - 7 ARALIK 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

2 Aralık 2022 Cuma (bugün) Düzce ve Konya kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 3 - 7 ARALIK 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Toplam 7 il için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 1 Aralık 2022 Perşembe günü Bolu ve Karaman illeri ile başladı ve 7 Aralık'a kadar devam edecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 3 - 7 ARALIK 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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