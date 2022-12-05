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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri 5- 11 Aralık 2022 yeni takvim yayımda! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 07:38

TOKİ kura çekimi tarihleri 5- 11 Aralık 2022 yeni takvim yayımda! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi takvimi 2022 gittikçe genişliyor. Yapılan yeni duyuru ile 8 – 11 Aralık 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. 5 milyondan fazla başvurunun olduğu Sosyal Konut projesinde en çok başvuru İstanbul'dan geldi. Bu sebepten ötürü İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt aramakta. TOKİ kura sonuçları, her gün kuralar bittikten sonra tayin edilmekte. TOKİ kuraları ile İlk Evim projesi kapsamında binlerce vatandaş ilk defa ev sahibi olacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Güncel TOKİ kura tarihleri 2022

TOKİ kura çekimi tarihleri 5- 11 Aralık 2022 yeni takvim yayımda! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında?

TOKİ Kura çekimi ne zaman sorusu, özellikle Bati illerinde yaşayan vatandaşlar tarafından soruluyor. Doğu illerinde başlayan TOKİ kura çekilişi, hız kesmeden devam ediyor. 8 – 11 Aralık 2022 TOKİ kura çekimi takvimi de belli oldu. Canlı yayınlarla kuralar takip edilirken, TOKİ kura sonuçları gün sonunda öğrenilebiliyor. İşte güncel TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 ve diğer detaylar…

TOKİ kura çekimi tarihleri 5- 11 Aralık 2022 yeni takvim yayımda! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde.

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TOKİ kura çekimi tarihleri 5- 11 Aralık 2022 yeni takvim yayımda! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında?

5 Aralık 2022 Pazartesi (bugün) Zonguldak ve Konya kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura çekimi tarihleri 5- 11 Aralık 2022 yeni takvim yayımda! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında?

8 - 11 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Toplam 6 il için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 8 Aralık 2022 Perşembe günü Aksaray ve Çankırı illeri ile başlayacak ve 11 Aralık'a kadar devam edecek.

TOKİ kura çekimi tarihleri 5- 11 Aralık 2022 yeni takvim yayımda! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında?

8 -11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Aksaray, Çankırı, Niğde, Kastamonu, Sinop ve Kayseri illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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