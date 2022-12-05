Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri 5- 11 Aralık 2022 yeni takvim yayımda! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında?

Giriş Tarihi: 05.12.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 07:38

TOKİ kura çekimi tarihleri 5- 11 Aralık 2022 yeni takvim yayımda! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi takvimi 2022 gittikçe genişliyor. Yapılan yeni duyuru ile 8 – 11 Aralık 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. 5 milyondan fazla başvurunun olduğu Sosyal Konut projesinde en çok başvuru İstanbul'dan geldi. Bu sebepten ötürü İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt aramakta. TOKİ kura sonuçları, her gün kuralar bittikten sonra tayin edilmekte. TOKİ kuraları ile İlk Evim projesi kapsamında binlerce vatandaş ilk defa ev sahibi olacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Güncel TOKİ kura tarihleri 2022