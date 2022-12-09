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Haberler Yaşam TOKİ kura Aralık takvimi güncellendi! 8-18 Aralık 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 08:15

TOKİ kura Aralık takvimi güncellendi! 8-18 Aralık 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları devam ediyor. Birçok ilde kura çekilişi gerçekleşti. Takvimde sıra 4. Etapta! Kuraların başlamasından bu yana en çok sorgulanan İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri yeni takvimle birlikte araştırılıyor. Öte yandan hak sahibi belirleme çekilişi yapılan illerde TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Her gün canlı yayın ile il il takip edilen sosyal konut kuraları İlk Evim İlk İş Yerim projesinde en önemli adımlardan biri. Bakan Kurum, sürecin 2023 Mart ayında tamamlanacağını ifade etti. Peki, il il TOKİ kura çekimi tarihleri ne zaman? İşte, 8-18 Aralık TOKİ takvimi

TOKİ kura Aralık takvimi güncellendi! 8-18 Aralık 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il sorgulanmaya devam ediyor. Doğu illerinde başlayan çekiliş 4. Etabını gerçekleştiriyor. Binlerce aday TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Güncel sosyal konut kura takvimi yenilendi. Buna göre 2+1 3+1 konutlarda Aralık takviminin yarısı netleşmiş oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreç tüm hızıyla devam ediyor. İşte, TOKİ kura tarihleri 2022…

TOKİ kura Aralık takvimi güncellendi! 8-18 Aralık 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde.

9 Aralık 2022 Cuma (bugün) Niğde ve Kastamonu kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ kura Aralık takvimi güncellendi! 8-18 Aralık 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 8 Aralık 2022 Perşembe günü başladı ve 18 Aralık'a kadar çekilecek iller belli oldu.

8-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile hak sahiplerini bulacak iller şöyle:

TOKİ kura Aralık takvimi güncellendi! 8-18 Aralık 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

13 ilde gerçekleştirilecek 8-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

8 Aralık: Aksaray ve Çankırı

9 Aralık: Kastamonu ve Niğde

10 Aralık: Sinop ve Kayseri

11 Aralık: Kayseri

TOKİ kura Aralık takvimi güncellendi! 8-18 Aralık 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Aralık: Tokat ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

NOT: Aksaray Sarıyahşi; Çankırı Yapraklı, Bayramören; Kastamonu Küre; Sinop Saraydüzü; Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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