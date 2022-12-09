TOKİ kura Aralık takvimi güncellendi! 8-18 Aralık 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları devam ediyor. Birçok ilde kura çekilişi gerçekleşti. Takvimde sıra 4. Etapta! Kuraların başlamasından bu yana en çok sorgulanan İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri yeni takvimle birlikte araştırılıyor. Öte yandan hak sahibi belirleme çekilişi yapılan illerde TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Her gün canlı yayın ile il il takip edilen sosyal konut kuraları İlk Evim İlk İş Yerim projesinde en önemli adımlardan biri. Bakan Kurum, sürecin 2023 Mart ayında tamamlanacağını ifade etti. Peki, il il TOKİ kura çekimi tarihleri ne zaman? İşte, 8-18 Aralık TOKİ takvimi…