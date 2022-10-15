81 ilde gerçekleştirilecek yüzyılın en büyük TOKİ sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor. Başvuruların sona ermesine kısa süre kala TOKİ kura çekimi tarihleri ve başvuru sonuçları için geri sayıma geçildi. Başvuru sayısı 7 milyonu aşarken Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusuna yanıt verdi. Bu noktada başvuru yapan milyonlarca vatandaş, ''TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…