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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı! 2022 Konut, arsa ve işyeri için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.10.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 10:02

TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı! 2022 Konut, arsa ve işyeri için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

81 ilde gerçekleştirilecek yüzyılın en büyük TOKİ sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor. Başvuruların sona ermesine kısa süre kala TOKİ kura çekimi tarihleri ve başvuru sonuçları için geri sayıma geçildi. Başvuru sayısı 7 milyonu aşarken Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusuna yanıt verdi. Bu noktada başvuru yapan milyonlarca vatandaş, ''TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı! 2022 Konut, arsa ve işyeri için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Dar gelirli vatandaşları uygun fiyata ev, arsa ve işyeri sahibi yapmayı amaçlayan dev proje için başvurular devam ediyor. Bilindiği üzere konut, arsa ve işyeri sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi sonucunda belirlenecek. Bu kapsamda başvuruda bulunan vatandaşlar, kura çekimi tarihlerini merak ediyor. Yoğun bir şekilde araştırılan TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu nihayet yanıt buldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kura çekilişinin dijital ortamda gerçekleşeceğini belirterek Kasım ayını işaret etti. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet ile 2022 İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı! 2022 Konut, arsa ve işyeri için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA: TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı! 2022 Konut, arsa ve işyeri için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı! 2022 Konut, arsa ve işyeri için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı! 2022 Konut, arsa ve işyeri için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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