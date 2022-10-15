TOKİ kura sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Dar gelirli vatandaşları uygun fiyata ev, arsa ve işyeri sahibi yapmayı amaçlayan dev proje için başvurular devam ediyor. Bilindiği üzere konut, arsa ve işyeri sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi sonucunda belirlenecek. Bu kapsamda başvuruda bulunan vatandaşlar, kura çekimi tarihlerini merak ediyor. Yoğun bir şekilde araştırılan TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu nihayet yanıt buldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kura çekilişinin dijital ortamda gerçekleşeceğini belirterek Kasım ayını işaret etti. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet ile 2022 İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.