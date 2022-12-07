250 bin TOKİ sosyal konut projesi kuraları bölge bölge ve il bazında çekilmeye devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konut kuraları canlı yayın ile gerçekleşiyor ve adaylara duyuruluyor. Haftalık olarak paylaşılan takvime göre kurası sona eren illerdeki hak sahipleri, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1 isim listesi ile öğrenilebiliyor. TOKİ kura çekimi tarihleri 7-11 Aralık 2022 tarihleri için güncellenirken TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. İlk Evim İlk İş Yerim kuraları, 2023 Mart ayına kadar çekilmeye devam edecek. Peki, 2022 Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...