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Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 07:21

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

250 bin TOKİ sosyal konut projesi kuraları bölge bölge ve il bazında çekilmeye devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konut kuraları canlı yayın ile gerçekleşiyor ve adaylara duyuruluyor. Haftalık olarak paylaşılan takvime göre kurası sona eren illerdeki hak sahipleri, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1 isim listesi ile öğrenilebiliyor. TOKİ kura çekimi tarihleri 7-11 Aralık 2022 tarihleri için güncellenirken TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. İlk Evim İlk İş Yerim kuraları, 2023 Mart ayına kadar çekilmeye devam edecek. Peki, 2022 Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için araştırma konusu olmaya devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim adlı projede hak sahipleri, 250 bin sosyal konut kuraları canlı izle ekranı ile duyuruluyor. Haftalık olarak güncellenen takvimine göre, şu an Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yer alan iller için sosyal konut kuraları çekiliyor. Bu kapsamda TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapan kişiler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Peki, Hangi ilin TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 7-11 Aralık 2022 TOKİ kura tarihleri takvimi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 7 Aralık 2022 Çarşamba (bugün) Karabük ve Konya kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

7-11 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Toplam 7 il için daha TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 1 Aralık 2022 Perşembe günü Bolu ve Karaman illeri ile başladı ve 11 Aralık'a kadar devam edecek.

7-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Konya, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop, Niğde illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

7-11 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

7 ilde gerçekleştirilecek 7-11 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

7 Aralık: Konya ve Karabük

8 Aralık: Aksaray ve Çankırı

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

9 Aralık: Kastamonu ve Niğde

10 Aralık: Sinop ve Kayseri

11 Aralık: Kayseri

NOT: Konya Tuzlukçu, Yalıhüyük, Hüyük; Karabük Ovacı; Aksaray Sarıyahşi; Çankırı Yapraklı, Bayramören; Kastamonu Küre; Sinop Saraydüzü; Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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