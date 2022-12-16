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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ kura takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 10:07

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ kura takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

250 bin sosyal konut TOKİ kura çekimi tarihleri Aralık takvimi yayınlandı. 2023 Mart ayında tamamlanması planlanan TOKİ sosyal konut kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. Bu noktada en çok başvurunun alındığı metropol şehirler İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar…

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ kura takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için araştırılıyor. Haftalık olarak yayınlanan takvim ile sosyal konut kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kuraları noter huzurunda çekilirken canlı yayın ekranı ile takip edilebiliyor. İl il çekilen TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri ise kurumun sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ kura takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ kura takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

14-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ kura çekilişi için 4. Etap 12 Aralık'ta başladı ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.

16-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ kura takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA TAKVİMİ 2022

3 ilde gerçekleştirilecek 16-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

NOT: Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ kura takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ kura çekimi sonuçları için:

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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