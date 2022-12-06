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Haberler Yaşam TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ 6-11 ARALIK 2022 | TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 08:22

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ 6-11 ARALIK 2022 | TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları il il çekilmeye devam ediyor. 250 bin konut kurası Youtube canlı yayın üzerinden naklen adaylar ile paylaşılıyor. Takvime göre kurası tamamlanan iller TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden 2+1 3+1 isim listesi araştırılıyor. TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde araştırmalar sürüyor. TOKİ kura çekimi tarihleri her hafta güncellenen takvime göre yeniden sorgulanıyor. Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim kuralarının 2023 Mart ayına kadar süreceğini aktardı. Peki, 2022 il il TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri...

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ 6-11 ARALIK 2022 | TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim kuraları canlı izle ekranı üzerinden il il takip ediliyor. Güncel kura takvimine göre Batı Karadeniz ve İç Anadolu şehirlerinde sosyal konut kuraları başladı. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı aktif olarak ziyaret ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde belirlenen takvim haftalık olarak paylaşılıyor. İşte, 2022 TOKİ kura tarihleri...

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ 6-11 ARALIK 2022 | TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde.

6 Aralık 2022 Salı (bugün) Bartın ve Konya kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ 6-11 ARALIK 2022 | TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?

5-11 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 1 Aralık 2022 Perşembe günü Bolu ve Karaman illeri ile başladı ve 11 Aralık'a kadar çekilecek iller belli oldu.

5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop, Niğde illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ 6-11 ARALIK 2022 | TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?

5-11 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

10 ilde gerçekleştirilecek 5-11 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ 6-11 ARALIK 2022 | TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?

8 Aralık: Aksaray, Çankırı

9 Aralık: Kastamonu, Niğde

10 Aralık: Sinop, Kayseri

11 Aralık: Kayseri

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