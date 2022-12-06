TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ 6-11 ARALIK 2022 | TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları il il çekilmeye devam ediyor. 250 bin konut kurası Youtube canlı yayın üzerinden naklen adaylar ile paylaşılıyor. Takvime göre kurası tamamlanan iller TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden 2+1 3+1 isim listesi araştırılıyor. TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde araştırmalar sürüyor. TOKİ kura çekimi tarihleri her hafta güncellenen takvime göre yeniden sorgulanıyor. Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim kuralarının 2023 Mart ayına kadar süreceğini aktardı. Peki, 2022 il il TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri...