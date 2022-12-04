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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri Aralık takvimi: 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.12.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 07:57

TOKİ kura çekimi tarihleri Aralık takvimi: 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

250 bin sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim kura takvimi haftalık olarak yayımlanıyor. TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanıyor. Son olarak 1-7 Aralık TOKİ kura çekimi tarihleri netleşmişti. 2+1 3+1 isim listesi il il araştırılmaya devam ediyor. Bakan Kurum kuraların 2023 Mart ayında tamamlanacağını duyurmuştu. Belli olan iller TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sorgulanıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ne zaman, belli oldu mu? İşte, TOKİ sosyal konut kura takvimi ile canlı izle ekranı!

TOKİ kura çekimi tarihleri Aralık takvimi: 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı aktif olarak ziyaret ediliyor. Bu hafta Batı Karadeniz ve İç Anadolu illerinde kura çekilişi gerçekleşiyor. Adaylar hak sahipliği belirleme kurası için TOKİ sosyal konut kura takvimini takip ediyor. Başvurulardan bu yana en çok sorgulananlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura tarihleri yer alıyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor. 2+1 3+1 isim listesi canlı yayın ile belli oluyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…

TOKİ kura çekimi tarihleri Aralık takvimi: 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde.

4 Aralık 2022 Pazar (bugün) Zonguldak ve Konya kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ kura çekimi tarihleri Aralık takvimi: 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Toplam 7 il için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 1 Aralık 2022 Perşembe günü Bolu ve Karaman illeri ile başladı ve 7 Aralık'a kadar devam edecek.

1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekimi tarihleri Aralık takvimi: 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

7 ilde gerçekleştirilecek 1-7 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

1 Aralık: Bolu ve Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

2 - 7 Aralık: Konya

TOKİ kura çekimi tarihleri Aralık takvimi: 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük

NOT: Bolu Kıbrısçık, Konya Tuzlukçu ile Yalıhüyük ve Karabük Ovacı ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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