TOKİ kura çekimi tarihleri Aralık takvimi: 2022 TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

250 bin sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim kura takvimi haftalık olarak yayımlanıyor. TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanıyor. Son olarak 1-7 Aralık TOKİ kura çekimi tarihleri netleşmişti. 2+1 3+1 isim listesi il il araştırılmaya devam ediyor. Bakan Kurum kuraların 2023 Mart ayında tamamlanacağını duyurmuştu. Belli olan iller TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sorgulanıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ne zaman, belli oldu mu? İşte, TOKİ sosyal konut kura takvimi ile canlı izle ekranı!