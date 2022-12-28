TOKİ kura çekimi tarihleri Ocak takvimi 2023 | TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk Evim 250 bin TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 2+1 3+1 seçenekli konutlar için hak sahibi belirleme kurası çekilmeye devam ediyor. Noter huzurunda çekilen sosyal konut TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı aracılığıyla vatandaşlara aktarılıyor. Yılsonuna sayılı günler kala TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023 için güncellendi. 5. etap kura takvimi ile Ankara kura çekilişi tarihi belli olurken TOKİ kura sonuçları İstanbul ve İzmir için araştırılıyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre 81 ilin kura çekilişi 2023 Mart ayında tamamlanacak. Peki, Hangi ilin TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Ocak 2023 TOKİ kura çekimi takvimi…