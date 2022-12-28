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Giriş Tarihi: 28.12.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 07:44

TOKİ kura çekimi tarihleri Ocak takvimi 2023 | TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk Evim 250 bin TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 2+1 3+1 seçenekli konutlar için hak sahibi belirleme kurası çekilmeye devam ediyor. Noter huzurunda çekilen sosyal konut TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı aracılığıyla vatandaşlara aktarılıyor. Yılsonuna sayılı günler kala TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023 için güncellendi. 5. etap kura takvimi ile Ankara kura çekilişi tarihi belli olurken TOKİ kura sonuçları İstanbul ve İzmir için araştırılıyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre 81 ilin kura çekilişi 2023 Mart ayında tamamlanacak. Peki, Hangi ilin TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Ocak 2023 TOKİ kura çekimi takvimi

TOKİ kura çekimi tarihleri Ocak takvimi 2023 | TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura takvimi haftalık olarak yayınlanmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan 5. etap kura takvimi ile beraber Ocak ayında kura çekilişi gerçekleşecek iller belli oldu. Projeye başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş, hangi ilin TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. En çok sorgulanan iller arasında metropol şehirler İstanbul, İzmir ve Ankara kura çekilişi tarihleri yer alıyor. Peki, hangi ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, Ocak 2023 il il TOKİ kura tarihleri ve kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ kura çekimi tarihleri Ocak takvimi 2023 | TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Aralık ayında ise Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ kura çekimi tarihleri Ocak takvimi 2023 | TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 OCAK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

2 Ocak - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekimi tarihleri Ocak takvimi 2023 | TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 OCAK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 2 Ocak - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

TOKİ kura çekimi tarihleri Ocak takvimi 2023 | TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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