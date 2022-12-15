Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 08:26

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi takvimi 4. etap belli oldu ve yeni etap için bekleyiş devam ediyor. Uzun süredir vatandaşlar TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyordu. 81 ilde 250 bin konut ilk etapta hak sahiplerinin olacak. Sosyal Konut projesinde 5 milyondan fazla geçerli başvuru olduğunu söylemekte fayda var. TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 ile birçok vatandaş, başvuru yaptığı illerde kura sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte detaylar…