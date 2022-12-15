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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 08:26

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi takvimi 4. etap belli oldu ve yeni etap için bekleyiş devam ediyor. Uzun süredir vatandaşlar TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyordu. 81 ilde 250 bin konut ilk etapta hak sahiplerinin olacak. Sosyal Konut projesinde 5 milyondan fazla geçerli başvuru olduğunu söylemekte fayda var. TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 ile birçok vatandaş, başvuru yaptığı illerde kura sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte detaylar…

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi tarihleri yeni etap yakında resmi siteden paylaşılacak. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ kuraları, canlı yayınla hak sahiplerinin oluyor. Bu bağlamda, TOKİ kuraları ne zaman saat kaçta gibi sorular yanıt arıyor. 18 Aralık 2022 için kuralar belli olurken, devamı için paylaşım yapılacak.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

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TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

Bu kapsamda 14 Aralık 2022 Çarşamba (bugün) Samsun ve Çorum'da kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

14-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ kura çekilişi için 4. Etap 12 Aralık'ta başladı ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.

14-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Samsun, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ KURA TAKVİMİ 2022

5 ilde gerçekleştirilecek 14-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

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