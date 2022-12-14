250 bin TOKİ sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası etap etap çekilmeye devam ediyor. TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi kurum tarafından haftalık olarak paylaşılıyor. İlk Evim kuraları noter huzurunda ve canlı yayında çekilirken 2+1 3+1 isim listesi bilgileri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden yayınlanıyor. 2023 Mart ayına kadar sürecek olan kuralar il il çekilmeye devam ederken İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Aralık 2022 İl il TOKİ kura çekilişi tarihleri…