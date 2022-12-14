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Giriş Tarihi: 14.12.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 06:56

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

250 bin TOKİ sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası etap etap çekilmeye devam ediyor. TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi kurum tarafından haftalık olarak paylaşılıyor. İlk Evim kuraları noter huzurunda ve canlı yayında çekilirken 2+1 3+1 isim listesi bilgileri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden yayınlanıyor. 2023 Mart ayına kadar sürecek olan kuralar il il çekilmeye devam ederken İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Aralık 2022 İl il TOKİ kura çekilişi tarihleri…

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için sorgulanıyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası haftalık olarak yayınlanan takvime göre çekiliyor. 4. Etap kura takvimi ile 18 Aralık 2022 tarihine kadar kura çekilişi gerçekleştirilecek iller belli oldu. Noter huzurundaki çekilişler canlı yayın ekranı ile takip edilecek. TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri ise kurumun sitesi üzerinden yapılacak. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ kura çekilişi Aralık takvimi ile TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 14 Aralık 2022 Çarşamba (bugün) Samsun ve Çorum'da kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

14-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ kura çekilişi için 4. Etap 12 Aralık'ta başladı ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.

14-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Samsun, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

14-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 14-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

NOT: Çorum Ortaköy, Laçin ve Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ kura çekimi sonuçları için:

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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