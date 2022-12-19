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Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 5. ETAP || Sosyal Konut 2+1 3+1 Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 08:46

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 5. ETAP || Sosyal Konut 2+1 3+1 Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap için de paylaşıldı. 17 – 25 Aralık 2022 tarihleri arasında Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimiz için Sosyal Konut kuraları çekilecek. İlk Evim projesi kapsamında 250 bin konut hak sahiplerini bulacak. Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada Mart 2023'te kuraların son bulacağını söylemişti. 7 Kasım 2022'de başlayan TOKİ kura çekilişi isim sonuçları ile vatandaşların erişimine açılıyor. TOKİ kura çekimi tarihleri genel olarak İzmir, İstanbul ve Ankara için sıklıkla araştırılmakta. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? İşte TOKİ kura çekimi takvimi 17 – 25 Aralık 2022

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 5. ETAP || Sosyal Konut 2+1 3+1 Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi tarihleri 17 – 25 Aralık 2022 için belli oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlayan TOKİ kuraları, şimdi Karadeniz Bölgesi için başlıyor. 19 Aralık Bayburt ve Tokat için devam edecek. Her hafta, TOKİ kura takvimi etap etap paylaşılmakta. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 5. ETAP || Sosyal Konut 2+1 3+1 Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 5. ETAP || Sosyal Konut 2+1 3+1 Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 5. ETAP || Sosyal Konut 2+1 3+1 Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

17-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 5. ETAP || Sosyal Konut 2+1 3+1 Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

12 ilde gerçekleştirilecek 17-25 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

19 Aralık: Bayburt ve Tokat

20 Aralık: Rize ve Yozgat

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