TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 5. ETAP || Sosyal Konut 2+1 3+1 Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap için de paylaşıldı. 17 – 25 Aralık 2022 tarihleri arasında Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimiz için Sosyal Konut kuraları çekilecek. İlk Evim projesi kapsamında 250 bin konut hak sahiplerini bulacak. Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada Mart 2023'te kuraların son bulacağını söylemişti. 7 Kasım 2022'de başlayan TOKİ kura çekilişi isim sonuçları ile vatandaşların erişimine açılıyor. TOKİ kura çekimi tarihleri genel olarak İzmir, İstanbul ve Ankara için sıklıkla araştırılmakta. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? İşte TOKİ kura çekimi takvimi 17 – 25 Aralık 2022