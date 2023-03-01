TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: Edirne, Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

250 bin sosyal konut projesinde tüm gözler TOKİ kura çekiliş tarihleri ve başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. İlk Evim adlı proje kapsamında 7-14 Şubat tarihlerinde İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ TOKİ kura çekimi yapılması planlanmıştı. Ancak deprem felaketi sebebiyle bu iller için hak sahibi belirleme kurası yapılamadı. Bu nedenle başvuru sahipleri, yeni TOKİ kura tarihleri takvimi için araştırmalarını sürdürüyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutların hak sahipleri, canlı yayında yapılacak kura çekilişinin ardından belli olacak. Peki, 2023 TOKİ kura çekilişi ne zaman? Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler…