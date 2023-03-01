TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: Edirne, Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TOKİ kura tarihleri ertelenmişti. Yayınlanan son takvime göre 7-14 Şubat tarihlerinde İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri için hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirilecekti. Belirtilen illerde ikamet eden vatandaşların gözü kulağı TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 2023 TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...