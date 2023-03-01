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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: Edirne, Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 12:06

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: Edirne, Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TOKİ kura tarihleri ertelenmişti. Yayınlanan son takvime göre 7-14 Şubat tarihlerinde İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri için hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirilecekti. Belirtilen illerde ikamet eden vatandaşların gözü kulağı TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 2023 TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: Edirne, Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

250 bin sosyal konut projesinde tüm gözler TOKİ kura çekiliş tarihleri ve başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. İlk Evim adlı proje kapsamında 7-14 Şubat tarihlerinde İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ TOKİ kura çekimi yapılması planlanmıştı. Ancak deprem felaketi sebebiyle bu iller için hak sahibi belirleme kurası yapılamadı. Bu nedenle başvuru sahipleri, yeni TOKİ kura tarihleri takvimi için araştırmalarını sürdürüyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutların hak sahipleri, canlı yayında yapılacak kura çekilişinin ardından belli olacak. Peki, 2023 TOKİ kura çekilişi ne zaman? Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler…

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: Edirne, Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

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TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: Edirne, Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: Edirne, Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: Edirne, Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

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