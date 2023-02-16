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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri - takvimi 2023: TOKİ İstanbul ve İzmir sosyal konut kura çekimi ertelendi mi, iptal mi oldu, ne zaman çekilecek?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 23:15 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 23:15

TOKİ kura çekimi tarihleri - takvimi 2023: TOKİ İstanbul ve İzmir sosyal konut kura çekimi ertelendi mi, iptal mi oldu, ne zaman çekilecek?

TOKİ kura çekimi tarihleri, ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerine ilişkin kuraların yeni tarihleri bu noktada merak ediliyor. Yapılan açıklamada; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin kuraları, Kahramanmaraş felaketinin ardından ileri bir tarihe ertelendiği kaydedilmişti. Özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehir projelerinin kuralarının çekileceği tarihler merak ediliyor. Peki, İstanbul ve İzmir TOKİ 2+1 3+1 sosyal konut kura çekimi ertelendi mi, iptal mi oldu, ne zaman çekilecek? İşte detaylar.

TOKİ kura çekimi tarihleri - takvimi 2023: TOKİ İstanbul ve İzmir sosyal konut kura çekimi ertelendi mi, iptal mi oldu, ne zaman çekilecek?

TOKİ kura çekimi tarihleri bilindiği üzere Kahramanmaraş felaketinin ardından ileri bir tarihe ertelendi. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için araştırmalarını sürdürürken, vatandaşlar "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, ertelendi mi, iptal mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul ve İzmir TOKİ 2+1 3+1 sosyal konut kura çekimi tarihi ve takvimi gibi tüm detaylar.

TOKİ kura çekimi tarihleri - takvimi 2023: TOKİ İstanbul ve İzmir sosyal konut kura çekimi ertelendi mi, iptal mi oldu, ne zaman çekilecek?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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TOKİ kura çekimi tarihleri - takvimi 2023: TOKİ İstanbul ve İzmir sosyal konut kura çekimi ertelendi mi, iptal mi oldu, ne zaman çekilecek?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

TOKİ kura çekimi tarihleri - takvimi 2023: TOKİ İstanbul ve İzmir sosyal konut kura çekimi ertelendi mi, iptal mi oldu, ne zaman çekilecek?

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

TOKİ kura çekimi tarihleri - takvimi 2023: TOKİ İstanbul ve İzmir sosyal konut kura çekimi ertelendi mi, iptal mi oldu, ne zaman çekilecek?

YENİ KURA TAKVİMİ PAYLAŞILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor.

6 – 14 Şubat 2023 tarihleri arası yapılması beklenen TOKİ kuraları şöyleydi:

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