TOKİ kura çekimi tarihleri - takvimi 2023: TOKİ İstanbul ve İzmir sosyal konut kura çekimi ertelendi mi, iptal mi oldu, ne zaman çekilecek?

TOKİ kura çekimi tarihleri, ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerine ilişkin kuraların yeni tarihleri bu noktada merak ediliyor. Yapılan açıklamada; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin kuraları, Kahramanmaraş felaketinin ardından ileri bir tarihe ertelendiği kaydedilmişti. Özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehir projelerinin kuralarının çekileceği tarihler merak ediliyor. Peki, İstanbul ve İzmir TOKİ 2+1 3+1 sosyal konut kura çekimi ertelendi mi, iptal mi oldu, ne zaman çekilecek? İşte detaylar.