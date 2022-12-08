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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 8-18 Aralık 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:04

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 8-18 Aralık 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları sorgulama ekranı

İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ sosyal konut projesi kuraları bölge ve il bazında çekilmeye devam ediyor. 81 ilde inşa edilecek 250 bin konut kurası noter huzurunda çekiliyor ve Youtube canlı yayın aracılığıyla paylaşılıyor. Kurası tamamlanan illerdeki hak sahipleri, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişebiliyor. TOKİ kura çekimi tarihleri 8-18 Aralık 2022 tarihleri için güncellenirken TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin kura tarihleri için araştırmalar sürüyor. Peki, 2022 il il TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri...

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 8-18 Aralık 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere henüz kurası çekilmeyen tüm iller için araştırılmaya devam ediyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim kuraları canlı izle ekranı aracılığı ile il il olarak yayınlanmaya devam ediyor. Aralık ayı ile birlikte güncellenen kura takvimine göre Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan şehirlerin sosyal konut kuraları çekiliyor. Bu kapsamda TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde belirlenen takvim 8-18 Aralık 2022 tarihleri için güncellendi. İşte, 2022 TOKİ kura tarihleri son durum...

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 8-18 Aralık 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 8 Aralık 2022 Perşembe (bugün) Aksaray ve Çankırı kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 8-18 Aralık 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları sorgulama ekranı

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Toplam 7 il için daha TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 8 Aralık 2022 Perşembe günü Aksaray ve Çankırı illeri ile başlıyor ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.

8-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop, Niğde, Kayseri, Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 8-18 Aralık 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları sorgulama ekranı

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

13 ilde gerçekleştirilecek 8-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

8 Aralık: Aksaray ve Çankırı

9 Aralık: Kastamonu ve Niğde

10 Aralık: Sinop ve Kayseri

11 Aralık: Kayseri

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 8-18 Aralık 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları sorgulama ekranı

12 Aralık: Tokat ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

NOT: Aksaray Sarıyahşi; Çankırı Yapraklı, Bayramören; Kastamonu Küre; Sinop Saraydüzü; Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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