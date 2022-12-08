TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 8-18 Aralık 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları sorgulama ekranı

İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ sosyal konut projesi kuraları bölge ve il bazında çekilmeye devam ediyor. 81 ilde inşa edilecek 250 bin konut kurası noter huzurunda çekiliyor ve Youtube canlı yayın aracılığıyla paylaşılıyor. Kurası tamamlanan illerdeki hak sahipleri, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişebiliyor. TOKİ kura çekimi tarihleri 8-18 Aralık 2022 tarihleri için güncellenirken TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin kura tarihleri için araştırmalar sürüyor. Peki, 2022 il il TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri...