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Giriş Tarihi: 15.11.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 07:59

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Sosyal konut kura çekimi canlı izle

TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde sorgulanmaya devam ediyor. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan ve 2 haftayı bitiren sosyal konut kuraları Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Şanlıurfa, Ağrı, Hakkari gibi illerde tamamlanıyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. 2+1 3+1 konutlar hak sahipleri belirleme kurası ile sahiplerini canlı yayında noter huzurunda buluyor. Gelecek yıl da devam edecek kura çekilişi Mart ayında tamamlanmış olacak. Peki; İzmir, Ankara, İstanbul'da TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ başvuru sonucu ve isim listesi sorgulama ekranı ile kura takvimi…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Sosyal konut kura çekimi canlı izle

TOKİ kura sonuçları 2022 listesi il il ortaya çıkmaya devam ediyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayan sosyal konut kurası her güne iki il olacak şekilde gerçekleştirilmeye devam ediyor. İki haftayı geride bırakan TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir için sorgulanmaya başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ kura tarihleri takvimi ile vatandaşları bilgilendiriyor. İşte, TOKİ sosyal konut başvuru sonucu sorgulama!

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Sosyal konut kura çekimi canlı izle

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Ağrı, Şanlıurfa illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

Son olarak Van'da kalan ilçelerde ve Şanlıurfa'da kura çekimi gerçekleşti. 15 Kasım 2022 (bugün) Şanlıurfa kalan ilçeler ve Hakkari kura çekilişi yapılacak.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Sosyal konut kura çekimi canlı izle

Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Sosyal konut kura çekimi canlı izle

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Sosyal konut kura çekimi canlı izle

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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