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Giriş Tarihi: 15.11.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 07:59

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Sosyal konut kura çekimi canlı izle

TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde sorgulanmaya devam ediyor. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan ve 2 haftayı bitiren sosyal konut kuraları Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Şanlıurfa, Ağrı, Hakkari gibi illerde tamamlanıyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. 2+1 3+1 konutlar hak sahipleri belirleme kurası ile sahiplerini canlı yayında noter huzurunda buluyor. Gelecek yıl da devam edecek kura çekilişi Mart ayında tamamlanmış olacak. Peki; İzmir, Ankara, İstanbul'da TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ başvuru sonucu ve isim listesi sorgulama ekranı ile kura takvimi…