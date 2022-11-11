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Haberler Yaşam TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI HEMEN SORGULA || 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları (nihai isim listesi) açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 11.11.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 14:04

TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI HEMEN SORGULA || 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları (nihai isim listesi) açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

TOKİ Mardin konut kura çekimi başvuru sonuçları nihai isim listesi araştırmaları sabah saatleriyle beraber hız kazandı. 81 il genelinde gerçekleşecek olan projede Mardin için başvuruda bulunan vatandaşlar bu noktada "TOKİ Mardin kura çekimi sonuçları (nihai isim listesi) açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi canlı yayında gerçekleşecek olan kuraya çevrildi. İşte TOKİ Mardin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve canlı kura izle ekranı...

TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI HEMEN SORGULA || 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İlk evim ilk iş yerim projesinde bugün Mardin'deki konutlar için TOKİ kura çekimi gerçekleşti ve sonuçlar açıklandı. Nihai isim listesinin açıklanacağı bugünde binlerce vatandaş "TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı" ile ev sahibi olmaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenecek. Dev projede kuralar geçtiğimiz hafta başında başlamıştı. Peki, TOKİ Mardin kura çekimi sonuçları (nihai isim listesi) açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı ve detaylar.

TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI HEMEN SORGULA || 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI HEMEN SORGULA || 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Bugün Mardin ve Van kura çekimi yapılacak.

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI HEMEN SORGULA || 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut (ertelendi)

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI HEMEN SORGULA || 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

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