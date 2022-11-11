Haberler Yaşam TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI HEMEN SORGULA || 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları (nihai isim listesi) açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 11.11.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 14:04

TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI HEMEN SORGULA || 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları (nihai isim listesi) açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

TOKİ Mardin konut kura çekimi başvuru sonuçları nihai isim listesi araştırmaları sabah saatleriyle beraber hız kazandı. 81 il genelinde gerçekleşecek olan projede Mardin için başvuruda bulunan vatandaşlar bu noktada "TOKİ Mardin kura çekimi sonuçları (nihai isim listesi) açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi canlı yayında gerçekleşecek olan kuraya çevrildi. İşte TOKİ Mardin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve canlı kura izle ekranı...