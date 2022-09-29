TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Toplu Konut İdaresi başvuruları hız kesmeden sürüyor. Sosyal konut projesine yoğun talep devam ederken TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. 81 ilde gerçekleşen "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları için tarih belli mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte kura çekimi sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar