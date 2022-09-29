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Giriş Tarihi: 29.09.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 10:47

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Toplu Konut İdaresi başvuruları hız kesmeden sürüyor. Sosyal konut projesine yoğun talep devam ederken TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. 81 ilde gerçekleşen "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları için tarih belli mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte kura çekimi sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başvurusunu tamamlayanlar ise merakla TOKİ kura çekimi tarihini bekleyerek detaylara ilişkin bilgilere ulaşmak adına "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ev sahipleri noter huzurunda gerçekleşecek çekilişle netleşecek. Peki TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

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TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca banka şubelerinden başvurmasına gerek kalmayacak.

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