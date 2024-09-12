Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
13:47
TOKİ KURA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA: 2024 Eylül TOKİ Malatya kurası saat kaçta başlayacak, sonuçlar belli oldu mu?
TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları bugün belli olacak. 6 Şubat depreminden sonra evlerini ağır hasar görev ve kaybeden vatandaşlar ön başvuruda bulundular. Ön başvurusu onaylanan vatandaşlar kura saati ve canlı yayın kanalını takip etmeye başladı. Peki, TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte canlı izle ekranı