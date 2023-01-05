Haberler Yaşam TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP BAŞLADI! İl il 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 05.01.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 14:43

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP BAŞLADI! İl il 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri 2023 yılında da araştırılıyor. Sosyal Konut kampanyasında 250 bin konut sahibini TOKİ kura çekilişi ile buluyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi, her gün il il çekilişler yapıldıktan sonra resmi site üzerinden öğrenilebiliyor. TOKİ kura takvimi 5. etap 2022'nin sonlarında duyurulurken, Ankara ve Hatay ile yeni etabın çekimleri başladı. 2+1 3+1 evler, 7 Kasım 2022 tarihinden beri sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? işte TOKİ kura çekimi takvimi 2023 hakkında detaylar…