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Haberler Yaşam TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP BAŞLADI! İl il 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 14:43

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP BAŞLADI! İl il 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri 2023 yılında da araştırılıyor. Sosyal Konut kampanyasında 250 bin konut sahibini TOKİ kura çekilişi ile buluyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi, her gün il il çekilişler yapıldıktan sonra resmi site üzerinden öğrenilebiliyor. TOKİ kura takvimi 5. etap 2022'nin sonlarında duyurulurken, Ankara ve Hatay ile yeni etabın çekimleri başladı. 2+1 3+1 evler, 7 Kasım 2022 tarihinden beri sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? işte TOKİ kura çekimi takvimi 2023 hakkında detaylar…

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP BAŞLADI! İl il 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Eylül 2022'de başlayan ve 31 Ekim'de sona eren Sosyal Konut başvurularından sonra TOKİ kura çekimi 7 Kasım 2022 tarihinde çekilmeye başlandı. Her hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ kura takvimi güncellemesi yapıyor. TOKİ kura tarihleri 5. etap Ankara ve Hatay ile başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP BAŞLADI! İl il 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ 5. ETAP İLE DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ve Aralık aylarında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

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TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP BAŞLADI! İl il 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Ocak ayı ile beraber sıra Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

İşte, güncel takvim...

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP BAŞLADI! İl il 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP BAŞLADI! İl il 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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