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Haberler Yaşam TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 OCAK TARİHLERİ YAYINDA | TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il kura tarihleri
Giriş Tarihi: 29.12.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 07:05

TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 OCAK TARİHLERİ YAYINDA | TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il kura tarihleri

TOKİ sosyal konut projesi 250 bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesi adımında tüm hızıyla devam ediyor. Kura sonuçları il il sorgulanırken cevaplar TOKİ kura takvimi ile yayında. Her hafta güncellenen takvimde 5. etap kuraları başlıyor. Yayımlanan takvime göre 2023 Ocak ayında Ankara kura çekilişi de gerçekleşecek. İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Bakan Kurum tarafından aktarılan detaylara göre çekimler Mart ayında son bulacak. Peki, il il TOKİ çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, güncel TOKİ kura takvimi ile İlk Evim kura tarihleri…

TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 OCAK TARİHLERİ YAYINDA | TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il kura tarihleri

TOKİ kura takvimi yeni yıl için güncellendi. Ankara'nın da içinde bulunduğu 12 ilde 44 bin 303 konut hak sahiplerini bulacak. Birçok ilde biten kura çekilişi ardından sonuçlar için isim listesi sorgulanmaya başladı. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Noter huzurunda çekilen kuralar canlı yayın ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Peki, 250 bin sosyal konut kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ kura takvimi 2023 Ocak tarihleri ve illeri…

TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 OCAK TARİHLERİ YAYINDA | TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il kura tarihleri

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 OCAK TARİHLERİ YAYINDA | TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il kura tarihleri

25 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

25 Aralık - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 OCAK TARİHLERİ YAYINDA | TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il kura tarihleri

25 ARALIK - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

6 ilde gerçekleştirilecek 25 Aralık - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 OCAK TARİHLERİ YAYINDA | TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il kura tarihleri

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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