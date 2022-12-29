TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 OCAK TARİHLERİ YAYINDA | TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il kura tarihleri

TOKİ sosyal konut projesi 250 bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesi adımında tüm hızıyla devam ediyor. Kura sonuçları il il sorgulanırken cevaplar TOKİ kura takvimi ile yayında. Her hafta güncellenen takvimde 5. etap kuraları başlıyor. Yayımlanan takvime göre 2023 Ocak ayında Ankara kura çekilişi de gerçekleşecek. İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Bakan Kurum tarafından aktarılan detaylara göre çekimler Mart ayında son bulacak. Peki, il il TOKİ çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, güncel TOKİ kura takvimi ile İlk Evim kura tarihleri…