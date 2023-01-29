Haberler Yaşam TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 ŞUBAT TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimleri ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 29.01.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 11:34

TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 ŞUBAT TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimleri ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi sonuçları il il belli olmaya devam ediyor. Sosyal konut kura takviminde 7. Etap başladı. 12 ilde toplamda 36 bin 568 konut hak sahiplerini buluyor. TOKİ kura tarihleri takvimi 2023 Şubat ayı için güncellendi. Şehit ailesi ve gazi, engelli, emekli, genç ve diğer kategorilerinde çekilen kuralar Youtube canlı yayın ile takip ediliyor. 2+1 3+1 konutlarda hak sahibi belirleme kuraları her güne iki il şeklinde düzenlendi. Pek, hangi ilde kura çekilişi ne zaman? İşte, yeni TOKİ kura tarihleri takvimi…