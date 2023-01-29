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Haberler Yaşam TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 ŞUBAT TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimleri ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 29.01.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 11:34

TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 ŞUBAT TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimleri ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi sonuçları il il belli olmaya devam ediyor. Sosyal konut kura takviminde 7. Etap başladı. 12 ilde toplamda 36 bin 568 konut hak sahiplerini buluyor. TOKİ kura tarihleri takvimi 2023 Şubat ayı için güncellendi. Şehit ailesi ve gazi, engelli, emekli, genç ve diğer kategorilerinde çekilen kuralar Youtube canlı yayın ile takip ediliyor. 2+1 3+1 konutlarda hak sahibi belirleme kuraları her güne iki il şeklinde düzenlendi. Pek, hangi ilde kura çekilişi ne zaman? İşte, yeni TOKİ kura tarihleri takvimi…

TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 ŞUBAT TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimleri ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura tarihleri il il açıklanmaya devam ediyor. Her hafta güncellenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan takvimde 7. Etap başladı. Kuraları çekilen illerde canlı yayın takip edilirken kura sonuçları sorgulama işlemleri de başlıyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde kura çekilişi tarihleri araştırılıyor. Peki, illerde TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2023 Şubat TOKİ kura takvimi

TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 ŞUBAT TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimleri ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan tarihler resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

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TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 ŞUBAT TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimleri ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. Noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini buluyor.

Yeni TOKİ kura takvimi paylaşıldı; 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında çekilecek kuralar belli oldu!

TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 ŞUBAT TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimleri ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

28 OCAK-8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

TOKİ kura takvimi 7. etap tarihleri açıklandı. 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar ile 12 ilde toplam 36 bin 568 konutun hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri ise henüz belli olmadı.

TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 ŞUBAT TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimleri ne zaman, sonuçları nasıl öğrenilir?

23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut

28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut

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